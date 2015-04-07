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Аватар Ca$h_man
07.04.2015 16:15 #
Принято

Улучшить управление списком обслуживаемых банков в профиле пользователя.

Здравствуйте!

Улучшить управление списком обслуживаемых банков в профиле пользователя, а именно добавить возможность "отправлять" банк у которого отозвана лицензия и в которым ты раньше обслуживался, в раздел "Обслуживался ранее". Сейчас этого сделать нельзя (пример с моим профилем и Русским Земельным Банком), т.к. при редактировании такого банка, он не выводится в поиске и соответственно нельзя сохранить галочку в чекбоксе "я бывший клиент этого банка".
А лучше сделать это автоматически, например, когда на сайте банк отправляется в книгу памяти, то пусть он отправляется и в раздел "Ранее обслуживался" в профиле тех пользователей, которые обслуживались в этом банке на момент отзыва лицензии.
2

Комментарии 2

Редактор
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07.04.2015 в 16:51 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
Редактор
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Разумно, согласен. С инструментарием в профиле пользователя вообще нужно серьезно поработать.
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