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Принято

в ПОИСКЕ ВКЛАДОВ выбор параметра СРОК расширить на СРОК ОТ и СРОК ДО.

Меня в первую очередь интересуют долгосрочные вклады, и таких как я немало на сайте.

Поэтому каждый раз приходится вручную перебирать все сроки 1 год, 1,5, 2, 3, 5, записывать все приглянувшиеся вклады и потом с бумажки сравнивать и выбирать.

Насколько было бы удобнее, если один раз указать ОТ: 1год ДО: 5лет и сразу увидеть все альтернативные предложения.



Если же кому-то как раньше нужен жесткий выбор срока, они смогут СРОК ОТ и СРОК ДО оставить одинаковым и получить выборку по конкретному сроку вклада.



ЗЫ: кстати, в андроид-версии приложения BANKI.RU в разделе выбора вкладов есть ещё и дополнительный срок - 4 года, отдельно недоступный на сайте.

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