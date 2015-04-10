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Аватар Александр Д. (Alexander.D)
10.04.2015 21:05 #
На рассмотрении

Сравнение тарифов банковских карт и вкладов

Хотелось бы иметь возможность, наглядно сравнивать тарифы по выбранным банковским картам или вкладам, выбранных банков.
3

Комментарии 3

ardneh
#
13.04.2015 в 10:12 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
ardneh
#
Александр, для вкладов такая возможность есть: http://www.banki.ru/products/deposits...#nav_start → ставите галочки в столбце «сравнить» у 2 и более вкладов → нажимаете кнопку «Сравнить» в панели, появившейся справа от таблицы → сравниваете, выбираете, открываете, сохраняете и приумножаете! smile:)

Что же до банковских карт, то такой есть вероятность, что такой функционал реализуем. Не в самое ближайшее время, но в планах оно давно есть.
Alexander.D
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Д.д. Алексей,
Есть, но не всё, иначе не предложил бы.
Идея предложить была давно, ждал, вдруг добавите сами...
Банки представлены все, а их продукты нет, приходится самому смотреть, считать, а хотелось бы выбрать банки, выбрать их продукты и наглядно увидеть "картину"...
Спасибо, что "выслушали", будем ждать... smile:)
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