Сравнение тарифов банковских карт и вкладов

ardneh 13.04.2015 10:08 # 13.04.2015 в 10:12 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении» 0
Комментарии 3
Что же до банковских карт, то такой есть вероятность, что такой функционал реализуем. Не в самое ближайшее время, но в планах оно давно есть.
Есть, но не всё, иначе не предложил бы.
Идея предложить была давно, ждал, вдруг добавите сами...
Банки представлены все, а их продукты нет, приходится самому смотреть, считать, а хотелось бы выбрать банки, выбрать их продукты и наглядно увидеть "картину"...
Спасибо, что "выслушали", будем ждать...