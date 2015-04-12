Подписки на темы форума. Ввести варианты уведомлений на почту.

Ждет рассмотрения

Моментальное (как сейчас)



Ежедневно (в этом случае на почту в конце дня приходят все новые посты в теме за этот день)



Еженедельно



Без уведомления (в этом случае тема остается в подписках, но на почту уведомления не приходят)

Будет просто замечательно, если бы можно было выбирать степень интенсивности уведомлений по e-mail для каждой из подписанной темы.PS: На форуме есть темы в которых сообщения добавляются чуть ли не по несколько в минуту и почта от этого просто разрывается. Очень не хватает этого функционала. Можно сделать на примере других форумах (эта опция очень распространена).