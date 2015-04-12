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Аватар Lifeto
12.04.2015 00:24 #
Ждет рассмотрения

Подписки на темы форума. Ввести варианты уведомлений на почту.

Будет просто замечательно, если бы можно было выбирать степень интенсивности уведомлений по e-mail для каждой из подписанной темы.

Например:
  • Моментальное (как сейчас)
  • Ежедневно (в этом случае на почту в конце дня приходят все новые посты в теме за этот день)
  • Еженедельно
  • Без уведомления (в этом случае тема остается в подписках, но на почту уведомления не приходят)


PS: На форуме есть темы в которых сообщения добавляются чуть ли не по несколько в минуту и почта от этого просто разрывается. Очень не хватает этого функционала. Можно сделать на примере других форумах (эта опция очень распространена).
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