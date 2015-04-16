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СМС уведомление при списании по оплате по карте в валюте отличной от валюты счета.

Добрый день! Уже второй раз попадаю в неудобную ситуацию: Оплатил гостиницу по рублевой карте в долларах или евро. Сумма на счете резервируется по курсу на момент оплаты, а потом, примерно через неделю списывается по курсу на момент списания. Так вот предлагаю Банку отправлять клиенту СМС в момент списания. Т.к. велики риски того, что будет списано больше, чем зарезервировано.

Я лично уже два раза так попадал - ехал по платной дороге, дал оператору карту, чтобы оплатить проезд и на ней не оказалось жалких 40 рублей т.к. при списании денег по повышенному курсу баланс карты обнулился. Вчера в подобной ситуации пришлось краснеть в магазине т.к. на карте не хватило денег, чтобы оплатить покупки на 1 000 рублей...

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