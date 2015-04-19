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Аватар Don Antonio (Don Antonio)
19.04.2015 05:08 #
Ждет рассмотрения

Стикеры Pay Pass

Предлагаю сделать спикеры Pay Pass дешевле (300-400 руб.) и реализовать возможность смены пин кода для них.
Это повисит распостранение и популярность данных карт (стикеров).
3

Комментарии 3

rdc
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и кэшбэк 10%!
АЕ_
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rdc, да ладно c 10% smile;) , пусть стандартный будет, т.е. стикеры будут для любого типа карт, а не только Classic\Standart.
viabank
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"платиновый" стикер ... заманчиво. но только чтобы ПИН на каждый чих не спрашивал, иначе проще карту чипом вставить.
насчет "дешевле" - вряд ли стоит на это расчитывать, основные расходы у банка не на пластик для болванки, мне кажется.
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