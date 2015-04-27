Удалить Google Analytics из личного кабинета клиента СБОЛ.

Здравствуйте!
Взываю Банк к совести и уважению к Клиенту. Когда за мной следит банк
, то это хотя бы понятно (печально, конечно, но с этим можно успешно бороться). Но когда Банк позволяет за мной следить третьим лицам,-это уже никуда не годится. В личном кабинете клиента СБОЛ
[U] сидит жучок под названием Google Analytics. Вопрос: зачем оно там? И что оно делает в месте, где находится моя персональная информация, информация по счетам, вкладам и операциям?
Хочу напомнить условия, которые выдвигает Банку компания Google в рамках пользования данным сервисом
Вопрос: на каком основании банк предоставляет третьему лицу возможность получать данные из личного кабинета клиента СБОЛ?
Я вижу здесь нарушение со стороны Банка российского законодательства о банковской тайне и защите персональных данных.
Вопрос: на каком основании Банк идет на прямое нарушение соглашения с компанией Google самим фактом использования технологии в личном кабинете клиента СБОЛ? Почему Банк не публикует сообщение о факте использования Google Analytics, cookie-файла, осуществляющего
слежку
cбор данных? На каком основании Банк применяет эту технологию в одностороннем порядке, не получив на то явного согласия Клиента?
Убедительно прошу удалить этот
вредоносный
код из личного кабинета СБОЛ.
Спасибо за понимание и содействие.
Комментарии 3
Есть идея продублировать в ИБ. В НР писать пока не хочу, с учетом того, что человек я не скандальный и не кровожадный настроен на конструктив, короче время покажет. Честно говоря, вангую банальный досадный человеческий фактор, походу хотели жука повесить на сайт, а влепили от души в СБОЛ, хочется верить, что нет злого умысла [Пока] надеюсь на адекватный комментарий со стороны Банка.