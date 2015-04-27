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Аватар Revolution
27.04.2015 17:53 #
Ждет рассмотрения

Удалить Google Analytics из личного кабинета клиента СБОЛ.

Здравствуйте!
Взываю Банк к совести и уважению к Клиенту. Когда за мной следит банк, то это хотя бы понятно (печально, конечно, но с этим можно успешно бороться). Но когда Банк позволяет за мной следить третьим лицам,-это уже никуда не годится. В личном кабинете клиента СБОЛ[U] сидит жучок под названием Google Analytics. Вопрос: зачем оно там? И что оно делает в месте, где находится моя персональная информация, информация по счетам, вкладам и операциям?
Рисунок
Хочу напомнить условия, которые выдвигает Банку компания Google в рамках пользования данным сервисом
Рисунок
Вопрос: на каком основании банк предоставляет третьему лицу возможность получать данные из личного кабинета клиента СБОЛ? smile:o Я вижу здесь нарушение со стороны Банка российского законодательства о банковской тайне и защите персональных данных.
Рисунок
Вопрос: на каком основании Банк идет на прямое нарушение соглашения с компанией Google самим фактом использования технологии в личном кабинете клиента СБОЛ? Почему Банк не публикует сообщение о факте использования Google Analytics, cookie-файла, осуществляющего слежку cбор данных? На каком основании Банк применяет эту технологию в одностороннем порядке, не получив на то явного согласия Клиента?
Убедительно прошу удалить этот вредоносный код из личного кабинета СБОЛ.
Спасибо за понимание и содействие.


3

Комментарии 3

Solyaris12
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Revolution,вам стоит написать в Народный Рейтинг и плюс написать официальный запрос в Сбербанк! Тогда реально будет ответ банк на данный вопрос!Правда очень долго отвечают.Мне ответили только через 3 месяца.
Revolution
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Сначала я так и хотел сделать, типа отправить запрос через форму обратной связи на сайте, потом посмотрел на их страничку ... и чото она мне не понравилась
Есть идея продублировать в ИБ. В НР писать пока не хочу, с учетом того, что человек я не скандальный и не кровожадный smile:D настроен на конструктив, короче время покажет. Честно говоря, вангую банальный досадный человеческий фактор, походу хотели жука повесить на сайт, а влепили от души в СБОЛ, хочется верить, что нет злого умысла smile;) [Пока] надеюсь на адекватный комментарий со стороны Банка.
Akvas
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Конструктивность тут одна... ,даже госсайты с ведомственными услугами изначально с этими жучками... . всё чаще вспоминаю цитату- "если у тебя паранойя,это не значит,что за тобою не следят" ...есть смысл не доверять так ускоренно насаждаемому "оцифрованию".
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