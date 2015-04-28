Ждет рассмотрения

Веб-чат с оператором клиентской поддержки в ИБ

Не знаю предлагалось или нет, но очень хотелось бы: Веб-чат с оператором клиентской поддержки в прямо в интернет-банке.

Сидя в офисе звонить и разговаривать голосом не всегда удобно.



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