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Аватар Кирилл Бондаренко (mekillot)
28.04.2015 00:41 #
Ждет рассмотрения

Веб-чат с оператором клиентской поддержки в ИБ

Не знаю предлагалось или нет, но очень хотелось бы: Веб-чат с оператором клиентской поддержки в прямо в интернет-банке.
Сидя в офисе звонить и разговаривать голосом не всегда удобно.
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