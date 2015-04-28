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Принято

Предложение для держателей RSB Aeroflot MasterCard Black Edition

30 июня 2015 закончится действие бонусной составляющей 3% cashback для карт RSB Aeroflot MasterCard Black Edititon. Для престижной карты с дорогим обслуживанием отсутствие бонусной составляющей за покупки очень существенно. Было бы хорошо Банку придумать предложение для держателей этих карт: например, продлить условия cashback или предложить бесплатный перевыпуск на другую карту такой же категории с бонусной составляющей и с сохранением кредитного лимита. В противном случае, мне кажется, что все держатели MC Black Edition закроют карты, так как годовое обслуживание не будет соответствовать наполнению карты.

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