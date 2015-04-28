Подписаться на идею
Арт
(artrotar)
Принято
Предложение для держателей RSB Aeroflot MasterCard Black Edition
30 июня 2015 закончится действие бонусной составляющей 3% cashback для карт RSB Aeroflot MasterCard Black Edititon. Для престижной карты с дорогим обслуживанием отсутствие бонусной составляющей за покупки очень существенно. Было бы хорошо Банку придумать предложение для держателей этих карт: например, продлить условия cashback или предложить бесплатный перевыпуск на другую карту такой же категории с бонусной составляющей и с сохранением кредитного лимита. В противном случае, мне кажется, что все держатели MC Black Edition закроют карты, так как годовое обслуживание не будет соответствовать наполнению карты.
2
Комментарии 2
Дело в том, что в настоящее время Банком более не выпускаются карты линейки Аэрофлот.
Согласно пункту 5.10. «Дополнительных условий предоставления и обслуживания Карт Аэрофлот» (http://www.rsb.ru/cards/aero_world_mc...ocuments/) :
5.10. Банк не рассчитывает и не уплачивает Возмещение Клиенту за Расходные Операции, отраженные на Счете после наступления одной из следующих дат, в зависимости от того, какая из них наступит ранее:
• либо даты окончания Расчетного года (30 июня 2015 г.), если срок действия Карты «Аэрофлот» или Дополнительной карты «Аэрофлот» не истек;
• либо даты окончания срока действия Карты «Аэрофлот» или Дополнительной карты «Аэрофлот», если такое событие наступило до даты окончания Расчетного года (30 июня 2015 г.).
В настоящий момент не предоставляется информация о продлении срока начисления Cash back по ранее выпущенным картам данного типа. В случае если будет принято такое решение, Банк непременно уведомит об этом своих Клиентов.
С уважением,
Соколова Дарья
АО «Банк Русский Стандарт»