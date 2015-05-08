Ждет рассмотрения

Вход по отпечатку пальца для IOS (айфона) + сохранение платёжных квитанций

Предлагаю усовершенствовать приложение для IOS (про функционал андройд приложения не знаю).



1) В настройках разрешить заходить по отпечатку пальца. Можно так же сделать заход отпечаток пальца + простой пин код.

Неудобно каждый раз вводить сложный логин и пароль от интернет банка.

У меня в другом банке был интернет банк со сложным паролем, и приложение в телефоне с 4-ёх значным паролем (можно было настроить любую длину и любой пароль).



2) При оплате через приложение сделать возможность сохранять платежные квитанции.

Пусть квитанция сохраняется в память как PDF (через приложение потом откроем), или пусть она сохранятся как картинка JPEG, или пусть дублируется на электронную почту.

Бывают случаи, когда после оплаты нужно распечатать квитанцию, или переслать её.

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