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Отклонено

Редактирование поля "назначение платежа" в шаблонах ИБ непосредственно при оплате.

Разрешите менять поле "назначение платежа" в ИБ без пересохранения шаблона, по таким же правилам, как поле "сумма".



Задача: удобно платить за ЖКХ, капремонт, электричество и т.п.



Реализуется через шаблон, в который забиты данные полчателя в другом банке.



Проблема: в поле "назначение платежа" обычно указывается строка вида"Платеж по лицевому счету ХХХ, за январь 2015 года, плательщик Имярек, сумма ХХХХ.ХХ".



Для каждой оплаты выделенные значения разные.

Сейчас оплачивать неудобно, приходится каждый раз редактировать шаблон (с подтверждением по СМС), затем только оплачивать.

Было бы удобно ДОзаполнять значение в "назначении платежа" прямо при оплате, вместе с полем "сумма".



Я раньше подобной схемой пользовался в ИБ другого банка, было очень удобно.



С уважением,

player1

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