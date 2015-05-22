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Аватар Yarigor
22.05.2015 09:53 #
Реализовано

Муниципальное страхование жилья

Осенью 2014 года Правительство провело тендер по муниципальному страхованию жилья. Участников порядка 5 страховых компаний по разным административным округам.
Предлагаю осветить эту тему. Каждый месяц каждому москвичу в потовый ящик кладут платежки по коммунальным услугам, там также есть "галочка "страхование, или отдельно полис. Расскажите про это, думаю это будет интересно, или хотя бы обратят внимание на этот момент.
Инф по тендеру и победителях есть на профильных страховых ресурсах.
4

Комментарии 4

Ca$h_man
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Было бы интересно, хотя бы, статью на эту тема прочитать!
Yarigor
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Важное примечание от меня самого smile:)
Правительство Москвы проводило тендер.
DZhukov
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Спасибо за тему, она была описана в одном из "Советов по страхованию" http://www.banki.ru/news/columnists/?id=8080958. Извиняюсь за запоздалый комментарий здесь smile:)
Tatiana79
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03.11.2015 в 14:07 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
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