Ждет рассмотрения

пополение карт в банкоматах ОРС

В связи с катастрофическим уменьшением числа офисов и ориентированием банка на дистанционные сервисы предлагаю рассмотреть возможность введения возможности пополнения дебетовых и кредитных карт банка в банкоматах ОРС с возможность внесения наличных. Таким образом выдавая дебетовую карту моментального выпуска заемщику, вы ориентируете его на погашение кредита путём внесения наличных на дебетовую карту, как транзитный счёт, для дальнейшего перевода на счёт погашения через интернет-банк. Также данную модель можно применить для городов оставшихся без офисов банка, только карту почтой высылать придётся или курьером доставлять.

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