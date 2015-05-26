Ждет рассмотрения
описание оформления документов для возмещения по ОСАГО в раздел страхование.
Недавно видел статью, об убытках ОСАГО по европротоколу (когда сами водители без полиции оформляют ДТП).
2
там сказано,что четверть убытков отказывают в выплате из-за неправильного оформления извещения о ДТП.
Предлагаю описать в раздел Советы по страхованию как правильно оформлять документы по европротоколу,когда им можно воспользоваться, основные ошибки из-за которых отказывают в выплатах и т.д.
Думаю,это многим автолюбителям будет интересно- в регионах небольшой лимимт по европротоколу, а в МСК и СПб вообще безлимитный по ущербу.
Комментарии 2
Что-то упустил из виду эту статью...
Было бы еще лучше, если объяснения были с рисунками, схемами- наглядно, так сказать. Чтобы вообще можно было распечатать и как памятку водителям с собой возить! Подложил к полису и возишь с собой на всякий случай! По-моему здорово будет!
Удачи Вам в этом нелегком деле - повышении страховой грамотности населения!
П.С.
еще одна, можно сказать, идея в комментах к последней Вашей статье.