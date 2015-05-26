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Ждет рассмотрения

описание оформления документов для возмещения по ОСАГО в раздел страхование.

Недавно видел статью, об убытках ОСАГО по европротоколу (когда сами водители без полиции оформляют ДТП).

там сказано,что четверть убытков отказывают в выплате из-за неправильного оформления извещения о ДТП.

Предлагаю описать в раздел Советы по страхованию как правильно оформлять документы по европротоколу,когда им можно воспользоваться, основные ошибки из-за которых отказывают в выплатах и т.д.

Думаю,это многим автолюбителям будет интересно- в регионах небольшой лимимт по европротоколу, а в МСК и СПб вообще безлимитный по ущербу.

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