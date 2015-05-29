Связь или сотрудничество с Банкир.ру

Редактор 01.06.2015 12:36 # Добрый день! К Банкиру мы никакого отношения не имеем. Имеем только дружеские отношения с топами проекта. А какие точки соприкосновения вы видите? 0
Комментарии 5
К Банкиру мы никакого отношения не имеем. Имеем только дружеские отношения с топами проекта. А какие точки соприкосновения вы видите?
Мои поздравления ! и благополучного развития!
Теперь сотрудничество, безусловно, состоится, но у каждого сайта будет своя аудитория: на Банки.ру клиенты, на Банкире - сотрудники. Что, впрочем, не исключает взаимных походов в гости. : )