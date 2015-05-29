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Аватар Петрович (kutialep)
29.05.2015 16:46 #
Реализовано

Связь или сотрудничество с Банкир.ру

http://bankir.ru/

Площадка общая - партнеры или конкуренты???
Можно ли найти точки соприкосновения к обоюдному интересу???
5

Комментарии 5

Редактор
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Добрый день!
К Банкиру мы никакого отношения не имеем. Имеем только дружеские отношения с топами проекта. А какие точки соприкосновения вы видите?
Yarigor
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Тонкий намек Александра на поглощение Банки.ру Банкира.ру ? smile:)
Yarigor
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Надо же как я с с поглощением угадал! smile:o

Мои поздравления ! и благополучного развития! smile:)
Редактор
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10.07.2015 в 08:10 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
Редактор
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Да, это у вас хорошо получилось. Причем в начале июня, когда я свою реплику размещал, я даже не предполагал, что такое возможно.
Теперь сотрудничество, безусловно, состоится, но у каждого сайта будет своя аудитория: на Банки.ру клиенты, на Банкире - сотрудники. Что, впрочем, не исключает взаимных походов в гости. : )
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