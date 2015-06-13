Отклонено

Новая услуга: нацеленный вклад

Не секрет, что люди если держат вклад в банке, то как правило на конкретные цели. Например, на отпуск, авто или квартиру.

Для большего привлечения денежных средств можно предложить клиенту несколько иной вклад: вы вкладываете деньги, но тратите их на определенные покупки (которые выбираете перед началом вклада).



Что клиент даёт: деньги на оговоренный срок, условия потратить их на определенную категорию покупок (CVV-код).

Что получает клиент: повышенный процент по вкладу. Так обычный вклад может быть вложен в банк под 10-13% годовых, а клиент может получить с этого 14-18% годовых. Пример: вложил на покупку авто 300 000 рублей под 15% годовых. Через год забрал машину стоимостью 350 000 рублей и доплатил 5000.

Что даёт банк: деньги в виде товара, который получает клиент под повышенный процент.

Что получает банк:

1. увеличение числа вкладчиков и денежных средств.

2. Деньги тех, кто решил купить что-то другое и остался только со своими деньгами.

3. Операция покупки будет производиться со счёта клиента в банке.

4. Остаток денежных средств от покупки. Т.е. набежало 450000. Покупка 445000 руб. 5000 остаётся в банке.

5. Возможность получать бонусы от продвижения товаров своих партнеров.



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