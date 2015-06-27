Ждет рассмотрения

Сканер графических кодов в мобильном приложении.

Лично мне достаточно типовых платежей и внешних платежей. Но вот когда нужно заплатить налог на имущество, то все поля ставят меня в тупик и приходится идти в другой банк, где сканером читают с кода все данные и я быстро оплачиваю.

В большинстве смартфонов есть возможность чтения кодов камерой, почему бы не встроить в мобильное приложение чтение платежных реквизитов из графического кода посредством камеры?

Это было бы удобно. Сейчас в мобильном приложении, по крайней мере для Андроида - этого нет.

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