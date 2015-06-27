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Аватар Андрей Ивченков (mr_ia)
27.06.2015 13:27 #
Ждет рассмотрения

Сканер графических кодов в мобильном приложении.

Лично мне достаточно типовых платежей и внешних платежей. Но вот когда нужно заплатить налог на имущество, то все поля ставят меня в тупик и приходится идти в другой банк, где сканером читают с кода все данные и я быстро оплачиваю.
В большинстве смартфонов есть возможность чтения кодов камерой, почему бы не встроить в мобильное приложение чтение платежных реквизитов из графического кода посредством камеры?
Это было бы удобно. Сейчас в мобильном приложении, по крайней мере для Андроида - этого нет.
3

Комментарии 3

АЕ_
#
Поддерживаю.
rdc
#
гораздо разумнее стыкануться с service.nalog.ru - будет возможность платить сразу онлайн, забыв про все эти бумажки
mr_ia
#
гораздо разумнее стыкануться с service.nalog.ru - будет возможность платить сразу онлайн, забыв про все эти бумажки

rdc (rdc)


А там Авангарда нет в банках партнерах. И хоть все и заполнено, но сам факт платежа не совершить.
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