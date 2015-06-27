Ждет рассмотрения
Сканер графических кодов в мобильном приложении.
Лично мне достаточно типовых платежей и внешних платежей. Но вот когда нужно заплатить налог на имущество, то все поля ставят меня в тупик и приходится идти в другой банк, где сканером читают с кода все данные и я быстро оплачиваю.
3
В большинстве смартфонов есть возможность чтения кодов камерой, почему бы не встроить в мобильное приложение чтение платежных реквизитов из графического кода посредством камеры?
Это было бы удобно. Сейчас в мобильном приложении, по крайней мере для Андроида - этого нет.
Комментарии 3
А там Авангарда нет в банках партнерах. И хоть все и заполнено, но сам факт платежа не совершить.