Ждет рассмотрения

Совершенствование сервиса "Автооплата"

Я имею желание использовать сервис "Автооплата" но текущая реализация мне не позволяет этого сделать исходя из соображений удобства и безопасности.



1. Нужно ввести лимит платежа (рублей в месяц).

В противном случае злоумышленник завладевший мобильным телефоном может "высосать" через функцию автопополнения все ден.средства на дебетовой карте или кредитный лимит.

Представьте ситуацию - у ребенка отобрали телефон, через мобильные платежи перегнали остаток на другой номер или электронные деньги. Сработал автоплатеж, счет пополнился и так по кругу. Утром можно проснутся и выяснить, что ты должен банку круглую суму.

Нужно быть очень беспечным человеком, чтобы использовать автоплатеж при его текущей реализации.



2. Ввести автоплатеж по калентадарю исходя из остатка на лицевом счете

Удобно когда расходы можно планировать и контролировать.

В бюджете заложено 300 руб./мес ребенку на телефон.

Скажем, 1-го числа каждого месяца программа запрашивает баланс на телефоне и дополняет его до нужной суммы.

На счете 100 руб., система делает платеж на 200-руб. Родитель получает СМС - со счета списано 200 руб.

Т.е. услуга приобретает не только платежную фукнцию платежа, но и контроля расходов. Ну нужно будет просматривать счета в поисках "прилипших" контентных услуг и пр.



3. Расширить список получателей



Я бы с удовольствием оплачивал через автооплату:

Телефон МГТС

Интернет Билайн

Интернет МТС

Коммунальные платежи (по коду плательщика)

Электричество - Мосэнерго

Телевидение НТВ+



Платежи следует проводить с учетом п. 1 (лимиты) и п.2 (каледарь+полнение до нужного баланса).

Оплата счета по факту (МГТС, Мосэнерго) это частный случай п.2 - требуемый баланс равен 0.



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