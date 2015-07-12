Подписаться на идею Сергей Исаев

На рассмотрении

push-up уведомления

Столкнулся с проблемой отключения push-up уведомлений. Дело в том что при включении данных уведомлений перестают приходить смс на телефон. Отключить и включить push-up можно только через мобильный банк, соответственно если у клиента например сломался телефон и на замену нет телефона на который можно установить мобильный банк вы остаетесь без информирования по операциям на ваших счетах. Предлагаю добавить возможность отключения push-up уведомлений в интернет банк. При отключении push-up автоматически направлять все уведомления на контактный номер телефона. Спасибо!

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