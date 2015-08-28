Дополнительная опция в ИБ для работы с шаблонами

Токо идея. Есть шаблоны в личном кабинете ИБ. Не всегда удобно заходить в ЛК ИБ - легче позвонить. На каждый шаблон подцепить разовый/постоянный код (варианты - устанавливает пользователь или генерирует система банка) для подтверждения операции через колл-центр.... Записал себе коды и радуйся жизни, когда нету инета на даче....
Комментарии 6
Ну, а смс тоже вариант телефонный в отсутствие инета...
Совершать операции по шаблонам при обращении в банк возможно, необходимо сообщить об этом сотруднику и указать на имя шаблона. Обратим внимание, такая возможность есть только для платежей в пользу поставщиков услуг, по межбанковским переводам такую возможность вводить не планируем.
С уважением,
Тинькофф Банк.