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Аватар Камо Haiku_OS_User (камо)
28.08.2015 16:39 #
Реализовано

Дополнительная опция в ИБ для работы с шаблонами

Токо идея. Есть шаблоны в личном кабинете ИБ. Не всегда удобно заходить в ЛК ИБ - легче позвонить. На каждый шаблон подцепить разовый/постоянный код (варианты - устанавливает пользователь или генерирует система банка) для подтверждения операции через колл-центр.... Записал себе коды и радуйся жизни, когда нету инета на даче.... smile;)
6

Комментарии 6

mrFiX
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такое реализовано в иб кукурузы. только не звонком в коллцентр, а с помощью смс
камо
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mrFiX пишет:
такое реализовано в иб кукурузы. только не звонком в коллцентр, а с помощью смс


Ну, а смс тоже вариант телефонный в отсутствие инета... smile;)
Тинькофф Банк
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10.11.2015 в 17:16 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
камо
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так как оператор может не расслышать цифры кода для выполнения операции по шаблону - возможно, в случае генерации кода при создании шаблона, сделать алгоритм для проверки валидности кода???? пару контрольных цифр
Тинькофф Банк
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Здравствуйте.

Совершать операции по шаблонам при обращении в банк возможно, необходимо сообщить об этом сотруднику и указать на имя шаблона. Обратим внимание, такая возможность есть только для платежей в пользу поставщиков услуг, по межбанковским переводам такую возможность вводить не планируем.

С уважением,
Тинькофф Банк.
Тинькофф Банк
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14.06.2018 в 14:28 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
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