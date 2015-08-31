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Отмена Intraday комиссии 0,075% в свете повышения платы за ведение счёта у ЮР. Лиц и ИП

Хотелось бы предложить убрать Intraday за пользование средствами. Когда не было платы за ведение счёта, не было и вопросов (ну должен же банк на чём-то зарабатывать). Когда плата за ведение стала 500 рублей, со скрипом, но ладно не смертельно. Одна из самых низких в итоге.

Но сейчас с 1 октября плата поднимается до 900 рублей в месяц, если бы просто 900 то не сильно оно и страшно, но 900 + 0,075% комиссия за пользование сегодняшними деньгами, как-то грустно. Подняли бы уже пусть до 1000 рублей но убрали эту комиссию совсем. Было бы гораздо интереснее. А 900 при том без комиссии за пользование сегодняшними деньгами и в других банках есть.

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