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Аватар Андрей (Andrey-15)
09.09.2015 08:32 #
На рассмотрении

Возможность редактировать

неплохо бы иметь возможность редактировать свои отзывы, хотя бы недолго хоть час от момента создания, чтобы можно было исправить ошибки-опечатки, дополнить что нибудь
2

Комментарии 2

Tatiana79
#
Данный функционал будет доступен, позже.
ardneh
#
10.03.2016 в 12:43 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
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