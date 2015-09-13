Отклонено

В любом другом банке спрашиваешь «Можно ли у вас сделать доверенность на полное управление вкладом?» и везде практически тебе ответят «да». У вас же только по завещанию или права наследования в случаи смерти. Хотел как то сделать доверенность на близкого человека у вас. Сказали, что такого нет и не будет. А если клиент ещё жив, но не в состоянии распоряжаться деньгами. Мало ли. Может эти деньги нужны на срочное лечение. Но никто из близких и родственников деньги тронуть не сможет пока не наступит летальный исход клиента.Проработайте этот вопрос и пусть будет хотя бы не бумажная доверенность, а добавление в список человека который мог бы обращаться в КЦ от имени клиента.Это огромный минус. Люди которые в возрасте или у кого не железное здоровье просто боятся делать вклад в банке так как при живом и не дееспособном вкладчике его невозможно будет забрать оттуда деньги.