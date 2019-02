Отклонено

Priority Pass по карте All Airlines

Сейчас многие банки платёжеспособным клиентам предоставляют к банковской карте Priority Pass. Как известно карту All Airlines берут часто путешествующие люди. И им бы Priority Pass очень пригодилось. Но этого по All Airlines нет. Даже в Тинькофф журнале экс-руководитель пресс-службы ФРИИ пишет - "В дорогу всегда беру две карты: All Airlines и карту Авангарда на всякий случай, так как по ней можно зайти в зал бизнес-класса. Это, кстати, единственная привилегия, которую хотелось бы добавить All Airlines. Бизнес-залы выручают в длинных путешествиях."

Хотелось бы уверенно чувствовать себя везде с картой All Airlines, а нет. Приходится брать и другие карты других банков. Рассмотрите возможность Priority Pass по карте All Airlines хотя бы платёжеспособным клиентам. Ато если кто берёт карту другого банка с Priority Pass в путешествие, то у него в большинстве случаев отпадает брать All Airlines так как все оплаты можно будет произвести и по другой карте.

3