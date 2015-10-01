Подписаться на идею Максим Усольцев

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когда же,появятся валютная карта моментум,или хотя бы банкомат с валютой?

1.10.2015 перевел со своего счета на карту 5000 долларов, в кассе уточнил что дневной лимит по данной карте составляет не более 5000 долларов в день, с валютной дебетовой карты снял через кассу 4000 долларов США(так как больше валюты не было),иду в другой офис для снятия еще 1000 долларов,уточняю у кассира про дневной лимит, не более 5000 долларов в день( кассир подтвердил), и тем самым попадаю на комиссию.

Однако, после выяснилось ,что дневной лимит по карте составляет 5000 долларов (при снятии с банкомата в которых валюты нет бешусь ), а при снятии через кассу лимит составляет эквивалент 150.000 руб. примерно 2300 долларов,тем самым с меня была удержана комиссия за превышение дневного лимита .



1) почему через банкомат которого нет я могу снять 5000$ а через кассу 2300$ бешусь?

2) Как пользоваться валютной дебетовой картой на территории РФ стоимостью 2500 руб. в год в банкоматах сбербанка в которых не бывает валюты бешусь?

3)почему я должен платить комиссию за не правильную работу банка?

4)когда же,появятся валютная карта моментум,или хотя бы банкомат с валютой?

Заранее спасибо за ответ с уважением МАКСИМ.

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