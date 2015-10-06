На рассмотрении

Автоматическая оплата по выставленным счетам - с подтверждением по смс

Кватанции, счета, выставляются организациями банку, а не мне, банк мне присылает смску, в которой предлагается оплатить, я соглашаюсь и оплачено. Такие счета как ЖКХ, дом.телефон, инет, садик, школа и тд. Даже Сбер уже начал реализовывать такую возможность, а я хотел лучше через Тинькофф. Вот что в сети нашёл по этому поводу:



Денис Середенко, директор департамента электронной коммерции и развития электронных каналов Банка Москвы:

«В Европе поставщику услуг можно сообщить свои банковские реквизиты, и тогда счета поступают в банк. Клиенту остается только акцептовать, то есть дать разрешение на проведение платежа, или отклонить оплату. Самостоятельно вспоминать о необходимости оплаты, иметь дело с квитанциями и вводить реквизиты в таком случае не нужно.

Другой вариант: плательщик сообщает банку, какими услугами он пользуется: связь, телевидение, ЖКХ и так далее. Банк самостоятельно запрашивает информацию у поставщиков и при необходимости выставляет клиенту счет на оплату. Опять же вы не инициируете платежи, а только подтверждаете их. По этому принципу работают сервисы автоплатежей, которые сегодня развиваются ведущими банками».

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