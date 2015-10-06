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Аватар Axwell
06.10.2015 22:34 #
Ждет рассмотрения

Процентная ставка.

Реализуйте возможность видеть процентную ставку по кредитке рядом с названием. Как у вкладов.
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