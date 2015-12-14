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Ivan
Отклонено
сделать лимит по операции
В тинькофф банке есть лимит на 1 месяц. В случае потери карты это явно не достаточно. Почему бы не сделать лимит на на сумму за операцию/день ? Т е очевидно мошенники в случае потери карты владельцем пытаются купить товар подороже - в случае существования таких лимитов это им не удастся.
5
Комментарии 5
http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=6070815
Народ требует суточных лимитов,уж е более 2 лет как статус стоит как "Принято", сколько еще времени должно пройти, чтобы дело дошло до реализации