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Отклонено

сделать лимит по операции

В тинькофф банке есть лимит на 1 месяц. В случае потери карты это явно не достаточно. Почему бы не сделать лимит на на сумму за операцию/день ? Т е очевидно мошенники в случае потери карты владельцем пытаются купить товар подороже - в случае существования таких лимитов это им не удастся.









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