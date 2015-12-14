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Аватар Ivan
14.12.2015 18:45 #
Отклонено

сделать лимит по операции

В тинькофф банке есть лимит на 1 месяц. В случае потери карты это явно не достаточно. Почему бы не сделать лимит на на сумму за операцию/день ? Т е очевидно мошенники в случае потери карты владельцем пытаются купить товар подороже - в случае существования таких лимитов это им не удастся.



5

Комментарии 5

Тинькофф Банк
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Спасибо за идею. Возможно, реализуем. Отметим также, что наша система мониторинга как раз отслеживает операции на крупные суммы, и в подозрительных случаях клиенту могут позвонить наши сотрудники для проверки подлинности операции.
Тинькофф Банк
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15.12.2015 в 06:56 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Gilmut
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Тинькофф Банк пишет:
Спасибо за идею. Возможно, реализуем. Отметим также, что наша система мониторинга как раз отслеживает операции на крупные суммы, и в подозрительных случаях клиенту могут позвонить наши сотрудники для проверки подлинности операции.

http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=6070815
Народ требует суточных лимитов,уж е более 2 лет как статус стоит как "Принято", сколько еще времени должно пройти, чтобы дело дошло до реализации smile:?:
Тинькофф Банк
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21.11.2017 в 15:10 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
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