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Аватар Артур Шевцов (primkray)
15.12.2015 05:16 #
Ждет рассмотрения

Приложение мобильный-банк

Для мобильных устройств создать приложение мобильный-банк, в качестве примера взять Qbank Связного банка.
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