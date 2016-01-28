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Аватар Денис Недорубан (dentig)
28.01.2016 11:09 #
Реализовано

Валютные переводы организациям SWIFT с дебетовой карты Platinum

Есть предложение реализовать эту функцию.
0

Комментарии 3

maks-iv
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Вроде же реализовано уже
Тинькофф Банк
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12.02.2016 в 11:06 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
Тинькофф Банк
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Валютный период в пользу юр. лица можно совершить с валютной карты через раздел "Платежи и переводы".
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