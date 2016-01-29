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Аватар Илья Демин (dc-union)
29.01.2016 16:19 #
Ждет рассмотрения

Частично/полное досросрочное погашение кредита через интернет банк

Сделать функцию частичного и полного досрочного погашения через интернет банк.
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