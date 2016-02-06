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Людмила
(1367136)
На рассмотрении
Ввод логина при регистрации
Добрый день!
3
При вводе логина столкнулась с тем , что проверка на совпадение происходит после введения проверочного кода.
Да, один раз авторизуешься, но пытаешь логин многократно. Как - то не солидно для такого сайта так тратить нервы и время моей жизни.
Можно улучшить автоматической проверкой вовремя самого набора и даже с предложением вариантов.
С уважением.
Комментарии 3
Я правильно вас понял, что речь идет о регистрации на портале в момент заполнения формы http://www.banki.ru/auth/?register=yes ?
Т.е. вы каждый раз хотите у нас зарегистрироваться с новым логином и хотите, чтобы мы реализовали функцию проверки существования логина ДО момента ввода кода и нажатия кнопки "Зарегистрироваться"?
Доступные варианты пока не предлагаются.