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Аватар Людмила (1367136)
06.02.2016 14:37 #
На рассмотрении

Ввод логина при регистрации

Добрый день!
При вводе логина столкнулась с тем , что проверка на совпадение происходит после введения проверочного кода.
Да, один раз авторизуешься, но пытаешь логин многократно. Как - то не солидно для такого сайта так тратить нервы и время моей жизни.
Можно улучшить автоматической проверкой вовремя самого набора и даже с предложением вариантов.
С уважением.
3

Комментарии 3

ivliev
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Добрый день, Людмила

Я правильно вас понял, что речь идет о регистрации на портале в момент заполнения формы http://www.banki.ru/auth/?register=yes ?

Т.е. вы каждый раз хотите у нас зарегистрироваться с новым логином и хотите, чтобы мы реализовали функцию проверки существования логина ДО момента ввода кода и нажатия кнопки "Зарегистрироваться"?
ardneh
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10.03.2016 в 12:34 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Служба поддержки
#
Стоит отметить, что уже реализовано в части проверки логина при его заполнении, а не после ввода проверочного кода.
Доступные варианты пока не предлагаются.
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