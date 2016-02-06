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На рассмотрении

Ввод логина при регистрации

Добрый день!

При вводе логина столкнулась с тем , что проверка на совпадение происходит после введения проверочного кода.

Да, один раз авторизуешься, но пытаешь логин многократно. Как - то не солидно для такого сайта так тратить нервы и время моей жизни.

Можно улучшить автоматической проверкой вовремя самого набора и даже с предложением вариантов.

С уважением.

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