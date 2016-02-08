кредитная биржа для физ лиц

Предлагаю Банку Тинькофф первому занять эту нишу среди банков, как самому инновационному.
Суть проекта:
Сделать в личном кабинете выход на кредитную площадку. Где держатели дебетовых карт могли бы оставлять заявки на займы и предоставлять займы по выгодным для них процентам.
Сам банк Тиньков берет на себе обязаность проводить сделку за скромую плату 1% от суммы сделки. предоставлять по случаю надобности необходимые документы об оплате или факта взятия в долг. и т.д.
Думаю идея хорошая,
Для банка это привлечение новых клиентов дебетовых карт (за займами и выдачей займов), заработок 1% на внутрибанке, и "тепленьких" клиентов для кредитных продуктов.
для инвесторов вложение денег под больший процент чем вклады.
Для заемщиков, могут получить займ дешевле банковских кредитных продуктов.
Пострадают только МФО
я сам все долго мечтал создать подобный проект, но не вытяну, нету средств чтобы создать что-то хорошее на профессиональном уровне...
а сейчас это все на бытовом уровне...
Взять тот же https://bezbanka.ru/
там все как то запутано, и дофига всяких комисий с вводом денег, потом их выводом, потом обязательно карту альфа банка заводить. не понравилось там.
На вебмани очень сложный и долгий путь регистрации...
А тут я вижу так, зашел в личный кабинет, твои данные уже сформированы при получении дебетовой карты, ты заходишь на кредитную биржу, и оставляешь заявку на кредит пишешь проценты и срок на который согласен и ждешь пока твоя заявка кого-то заинтересует.
Заходит инвестор на биржу (так же через ЛК), находит подходящую заявку, или оставляет свою по своим условиям, и совершает сделку.
В общем про ньюансы написать могу но уже устал, все равно есть ощущение того что текст пишится в пустоту.
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