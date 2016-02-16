Сделать обменный курс более выгодным, хотя бы для погашения задолженности по картам.

Пять лет назад была выдвинута идея http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=2722210
- Конверсия валюты по курсу биржи в ИБ для физиков.
Эта идея была принята, даже назывались сроки ее реализации, но, как говорится, что-то не срослось и она вернулась в состояние "На рассмотрении", в котором и будет пребывать теперь, похоже, уже всегда.
При спреде 50 копеек (~1.2-1.5 %) это было хоть и актуально, но можно было жить и без такой конвертации.
В данный момент спред составляет 2,50, то есть три процента.
Очень бы хотелось все-таки увидеть меньшую величину спреда. Если нет возможности уменьшать спред хотя бы в дневное время - ясно, что для этого требуются дополнительные человеческие ресурсы, то давайте все-таки поищем другие варианты.
Например, можно было бы, никак не трогая спред, в конце дня в офлайновом режиме возмещать часть средств, потраченных на пополнение валютных кредиток или хотя бы только погашение задолженности по ним, пересчитывая пополнение с курса ИБ на курс биржи +0,3% на время, когда проводилась операция пополнения или погашения задолженности. И деньги возвращать или на счет, с которого проводилось погашение, или на текущий счет.
Если будет принято решение о снижении спреда только для погашения задолженности, офлайновый пересчет даст возможность определить, действительно ли было погашение и на какую сумму.
Наверняка можно придумать и другие варианты, если банк готов сформулировать критерии, которым такие варианты должны удовлетворять.
Комментарии 2
Игорь Лейко, технически-то у банка есть возможность его уменьшить - юрики сейчас покупают и продают валюту по курсу биржи с фиксированной комиссией 0,35%. Банк, видимо, транслирует такие операции на биржу.
А пересчитывать задним числом, мне кажется, будет неудобно и клиенту, и банку.
Тиньков вот начал предлагать конвертацию в ИБ в рабочее время биржи со спредом от 40 до 80 копеек в зависимости от суммы операции. Надеюсь и Авангард в скором времени предложит что-то более интересное.