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Аватар dmitrmax
03.03.2016 00:54 #
Отклонено

Привязка смартфона к доп.карте

Уже писал эту идею на форуме, но зафиксирую её тут, чтобы отлеживать статус.

Идея в том, чтобы позволить держателям доп.карт Тинькофф привязывать их к своему смартфону для оплаты через NFC (смартфона). Это может быть выполнено как отдельный режим работы приложения, в котором отсутствует доступ к интернет-банку владельца счёта.

Если я не ошибаюсь, то технически это можно сделать через NFC двух смартфонов, например, по следующему сценарию. Владелец основной карты на своём смартфоне в приложении выбирает доп.карту и выбирает режим привязки её к стороннему смартфону. На стороннем смартфоне запускается приложение в режиме привязки карты. Смартфоны подносятся друг к другу, абракадабра, и привязка выполнена. Новый владелец назначает ПИН-код и радуется карте в смартфоне.

Пофантазируем о применении подобной технологии:
1) Эмиссия доп.карты возможна полностью виртуально! Владелец счёта заказывает в приложении эмиссию, а потом привязывает карту на смартфон её пользователя.
2) Где-то тут уже читал предложение по картам для детей. Можно их делать (если будет соотв. продукт) таким же образом как в п. 1)
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Комментарии 5

dmitrmax
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Из интервью Олега Тинькова и Оливера Хьюза на РБК сегодня прочитал:
Очевидно, что не будет пластиковых карт. Будет телефон. Но какая нам угроза? Мы же средство. Люди же не перестанут пользоваться деньгами, платить и брать кредиты. Нам даже лучше: мы вместо того, чтобы посылать эту карту дурацкую с курьером, будем ее сразу заливать в телефон.
Тинькофф Банк
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15.11.2016 в 11:23 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
Тинькофф Банк
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Здравствуйте. Увы, реализация такой функции пока не планируется. Если нужна виртуальная карта, Вы всегда можете установить приложение Tinkoff Mobile.
dmitrmax
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Тинькофф Банк пишет:
Здравствуйте. Увы, реализация такой функции пока не планируется. Если нужна виртуальная карта, Вы всегда можете установить приложение Tinkoff Mobile.


Виртуальная карта - уже давно не новость. Идея была именно в том, чтобы давать возможность иметь такую карту не владельцу счёта, а тому, кому он доверяет путём выпуска виртуальной доп.карты.
dmitrmax
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Тинькофф Банк пишет:
Здравствуйте. Увы, реализация такой функции пока не планируется. Если нужна виртуальная карта, Вы всегда можете установить приложение Tinkoff Mobile.


Идею отклонили, а в итоге сделали Tinkoff Family. Похоже это то, что и требовалось. Хотя, когда есть Android (Samsung/Apple) Pay уже не так актуально.
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