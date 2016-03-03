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Отклонено

Привязка смартфона к доп.карте

Уже писал эту идею на форуме, но зафиксирую её тут, чтобы отлеживать статус.



Идея в том, чтобы позволить держателям доп.карт Тинькофф привязывать их к своему смартфону для оплаты через NFC (смартфона). Это может быть выполнено как отдельный режим работы приложения, в котором отсутствует доступ к интернет-банку владельца счёта.



Если я не ошибаюсь, то технически это можно сделать через NFC двух смартфонов, например, по следующему сценарию. Владелец основной карты на своём смартфоне в приложении выбирает доп.карту и выбирает режим привязки её к стороннему смартфону. На стороннем смартфоне запускается приложение в режиме привязки карты. Смартфоны подносятся друг к другу, абракадабра, и привязка выполнена. Новый владелец назначает ПИН-код и радуется карте в смартфоне.



Пофантазируем о применении подобной технологии:

1) Эмиссия доп.карты возможна полностью виртуально! Владелец счёта заказывает в приложении эмиссию, а потом привязывает карту на смартфон её пользователя.

2) Где-то тут уже читал предложение по картам для детей. Можно их делать (если будет соотв. продукт) таким же образом как в п. 1)

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