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На рассмотрении

Накопительный счёт.

Каждая покупка по дебетовой карте округляется до 10 или 100 руб.(в зависимости от выбора клиента). Разница уходит на отдельный накопительный счёт. Чем больше клиент пользуется картой, тем быстрее он копит деньги.

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