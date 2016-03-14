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Игорь
(Mountbatten)
На рассмотрении
Накопительный счёт.
Каждая покупка по дебетовой карте округляется до 10 или 100 руб.(в зависимости от выбора клиента). Разница уходит на отдельный накопительный счёт. Чем больше клиент пользуется картой, тем быстрее он копит деньги.
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Комментарии 7
После пояснения понятнее не стало. Приведите, что ли пример.
Скажем вы делаете покупку на 767 рублей. Тинькофф банк мало того, что возвращает вам 7 рублей по системе кэш бэк,
так вы ещё хотите, чтобы по карте произошло списание средств в размере 760 рублей?
Едва ли на это пойдёт банк, ему это просто напросто не выгодно.
Лучше просите вернуть старую (более лояльную систему начисления кэш бэка). Когда при той же покупке на 767 рублей, вы получали кэш бэк не 7 рублей, а 7 рублей и 63 копейки. Если банк хочет быть ещё более лояльным к клиентам, то пусть округляет кэш бэк в большую сторону -- при той же покупке 8 рублей.
Из-за отказа от выплат копеек, стал получать кэш-бэк примерно на 30% меньше. Тинькофф, вы просто напросто обижаете своих клиентов.
Вроде бы мелочь, а регулярно служит поводом для размышления о поиске дебетовой карты другого банка с системой кэш-бэк.
Чё тут непонятного? Вы выбираете, чтобы все ваши покупки округлялись до сотен. Делаете покупку 767 рублей. 7 рублей получите кэшбэк. А 33 рубля спишутся с вашей карты и положутся на сбер.счёт. Таким образом, если вы не умеете копить, то банк это будет делать за вас.
Все верно. (Действительно идея подана не самым корректныи образом). Испытано на себе. За 2 года пользования дебетовкой (зарплатный проект стороннего банка) я смог накопить на новый яблочный планшет, при учете того, что зарплата у меня как у студента подрабатывающего на пол ставки была мягко выражаясь скромной.