Подписаться на идею Станислав Усков

Ждет рассмотрения

Универсальный договор - удаленное заключение

Получил в прошлом первую карту сбербанка от работодателя. Работодатель московский. Место жительства и работы в Питере. Интернет банк привязался к московской карте. Сейчас (спустя годы) у меня куча карт питерских добавилось, но для заключения универсального договора обслуживания (хочу видеть реквизиты и вклады в сбербанке-онлайн) мне нужно ехать в московское отделение, так как первая карта московская была. Реализуйте какую-то более адекватную процедуру заключения универсального договора в ином регионе или возможность привязать онлайн банк к другой карте (другого региона). Ведь я сейчас мог жить вообще в любом месте не только России, но и Мира, а удаленно ничего сделать нельзя! Или может быть уже есть какая-то процедура для такой ситуации без моего визита в Москву.

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