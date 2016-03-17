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Аватар Eric Cartman (Eric Cartman)
17.03.2016 10:35 #
Отклонено

Счетчик пополнений со свой карты из другого банка

Добрый день. Как известно, существует ограничение на пополнение не более 20 раз за расчетный период карты Тинькофф со своей карты.
Прошу сделать в ИБ, МБ или писать в СМС (после осуществления очередного такого пополнения), сколько осталось пополнений. Сейчас такой функции нет, приходится считать вручную. Пару раз ошибался, было очень нехорошо, что нельзя пополнить счет.
Спасибо.
4

Комментарии 4

Тинькофф Банк
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15.11.2016 в 11:25 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Тинькофф Банк
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Здравствуйте. Такое предложение уже поступало. По возможности, будет реализовано.
Тинькофф Банк
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20.11.2018 в 14:26 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
Тинькофф Банк
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Здравствуйте.

Лимит на количество операций в месяц убрали.

С уважением,
Тинькофф Банк.
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