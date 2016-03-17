Отклонено

Счетчик пополнений со свой карты из другого банка

Добрый день. Как известно, существует ограничение на пополнение не более 20 раз за расчетный период карты Тинькофф со своей карты.

Прошу сделать в ИБ, МБ или писать в СМС (после осуществления очередного такого пополнения), сколько осталось пополнений. Сейчас такой функции нет, приходится считать вручную. Пару раз ошибался, было очень нехорошо, что нельзя пополнить счет.

Спасибо.

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