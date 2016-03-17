Отклонено
Счетчик пополнений со свой карты из другого банка
Добрый день. Как известно, существует ограничение на пополнение не более 20 раз за расчетный период карты Тинькофф со своей карты.
4
Прошу сделать в ИБ, МБ или писать в СМС (после осуществления очередного такого пополнения), сколько осталось пополнений. Сейчас такой функции нет, приходится считать вручную. Пару раз ошибался, было очень нехорошо, что нельзя пополнить счет.
Спасибо.
Комментарии 4
Лимит на количество операций в месяц убрали.
С уважением,
Тинькофф Банк.