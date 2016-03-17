Отклонено

Совершенствование системы кэш-бэк

Когда только начал пользоваться дебетовой картой Тинькофф Банка, то банк возвращал кэш-бэк всегда корректно:

с копейками и даже доли копеек, которые нигде не отображались, тоже учитывались системой.

Но с недавних пор Тинькофф Банк стал более жадным в этом отношении -- теперь учёт копеек не ведётся.

Что получается таким образом: совершая обычно покупки в магазинах теряешь в расчётный период существенную часть кэш-бэка.

Надо ли напоминать, что многие магазины любят цифры с девятками (699, 1099, 6099 рублей). Если раньше, мы получали почти рубль этими копейками и теперь эта сумма утрачивается. Подобных покупкок, бывает за месяц в среднем около сотни, т.е. утрачиваю ~1000 рублей кэш-бэка в год.



Предложение банку, больше не опускать копейки при начислении кэш-бэка, а округлять данную сумму до рубля:

Если совершенна покупка на 440 рублей, то кэш-бэк 4 рубля, а если на 450 рублей -- 5 рублей.





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