Отклонено
Совершенствование системы кэш-бэк
Когда только начал пользоваться дебетовой картой Тинькофф Банка, то банк возвращал кэш-бэк всегда корректно:
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с копейками и даже доли копеек, которые нигде не отображались, тоже учитывались системой.
Но с недавних пор Тинькофф Банк стал более жадным в этом отношении -- теперь учёт копеек не ведётся.
Что получается таким образом: совершая обычно покупки в магазинах теряешь в расчётный период существенную часть кэш-бэка.
Надо ли напоминать, что многие магазины любят цифры с девятками (699, 1099, 6099 рублей). Если раньше, мы получали почти рубль этими копейками и теперь эта сумма утрачивается. Подобных покупкок, бывает за месяц в среднем около сотни, т.е. утрачиваю ~1000 рублей кэш-бэка в год.
Предложение банку, больше не опускать копейки при начислении кэш-бэка, а округлять данную сумму до рубля:
Если совершенна покупка на 440 рублей, то кэш-бэк 4 рубля, а если на 450 рублей -- 5 рублей.
Комментарии 5
Да. Я не верю, что вы совершаете 3 покупки в день с общей суммой, заканчивающейся на 99 рублей.
А еще банк, когда принимал решение об урезке КБ, прекрасно знал о "японской" системе цен.
А что тут удивительного, магазины сами устанавливают такие цены. Стратегия маркетинга в том, что 99 лучше чем сто, а 69 чем 70.
Дело не в том, на какую сумму заканчиваются покупки, а в том, чтоб получать честный кеш-бек (!) с точностью до копейки.
Изменение правил начисления кеш-бека сделано в пользу банка, а не в пользу клиента. Клиент проигрывает, ничего не получая взамен.
Очень зря. Как вижу капитализация банка по итогам ноября показало рекордно низкий рост. Это говорит, об оттоке клиентов.
Вы мало того, что проводите последние полгода очень агрессивную политику в отношении вкладов, снижая ставку и снизив бонус за межбанк, так и не хотите уступить в такой мелочи, как в выплате копеек за кэш-бек. Не боитесь, что потеряете клиентов?