Возможность выбора времени для получения смс

На рассмотрении

Хорошо бы добавить нстройку часового пояса или диапазона времени для получения информационных сообщений от банка. Неприятно, уехав из Московской временой зоны, получать сообщения о поступлении % в 6 утраТакой функционал, кстати, есть в ИБ конкурентов, например даже у Хоум-кредита.