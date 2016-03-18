Возможность выбора времени для получения смс

Хорошо бы добавить нстройку часового пояса или диапазона времени для получения информационных сообщений от банка. Неприятно, уехав из Московской временой зоны, получать сообщения о поступлении % в 6 утра
Такой функционал, кстати, есть в ИБ конкурентов, например даже у Хоум-кредита.
Комментарии 3
Предложение интересное, но, на сколько я помню свой вопрос к ПБ о времени уведомлений о %% - был ответ что не ранее 9 утра по местному времени, если правильно заполнен профиль
Ну а если человек получил карту и ""прописан" на ДВ, а перебрался в Мск и не сообщил об этом - ночью получите-распишитесь