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Аватар Игорь (igog)
18.03.2016 15:52 #
На рассмотрении

Возможность выбора времени для получения смс

Хорошо бы добавить нстройку часового пояса или диапазона времени для получения информационных сообщений от банка. Неприятно, уехав из Московской временой зоны, получать сообщения о поступлении % в 6 утра smile:)

Такой функционал, кстати, есть в ИБ конкурентов, например даже у Хоум-кредита.
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Комментарии 3

Тинькофф Банк
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15.11.2016 в 11:30 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Тинькофф Банк
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Здравствуйте. Спасибо, интересное предложение. Направим коллегам на рассмотрение.
pashatina
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Тинькофф Банк пишет:
Здравствуйте. Спасибо, интересное предложение. Направим коллегам на рассмотрение.


Предложение интересное, но, на сколько я помню свой вопрос к ПБ о времени уведомлений о %% - был ответ что не ранее 9 утра по местному времени, если правильно заполнен профиль

Ну а если человек получил карту и ""прописан" на ДВ, а перебрался в Мск и не сообщил об этом - ночью получите-распишитесь smile:)
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