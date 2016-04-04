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Аватар Eric Cartman (Eric Cartman)
04.04.2016 12:16 #
Реализовано

Перенос оперций с повышенным кэшбэком, не авторизированных в текущем квартале, на следующий

Столкнулся с ситуацией: 30 и 31 марта были покупки с повышенным (5%) кэшбэком. Они были авторизированы уже в апреле, т.е. в следующем квартале и повышенный кэшбэк не был получен. Это нелогично и неклиентоориентировано.
Рассмотрите пожалуйста возможность по таким операциям (они не так часто встречаются: одновременно должен быть и конец квартала и покупка с повышенным КБ) начислять повышенный КБ в следующем месяце. Денег много не потеряете, а клиентам будет приятно.
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Комментарии 2

Тинькофф Банк
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15.11.2016 в 11:51 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
Тинькофф Банк
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Здравствуйте. С сентября текущего года перешли на другой порядок, теперь учитывается дата совершения операции, а не дата обработки.
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