Реализовано

Перенос оперций с повышенным кэшбэком, не авторизированных в текущем квартале, на следующий

Столкнулся с ситуацией: 30 и 31 марта были покупки с повышенным (5%) кэшбэком. Они были авторизированы уже в апреле, т.е. в следующем квартале и повышенный кэшбэк не был получен. Это нелогично и неклиентоориентировано.

Рассмотрите пожалуйста возможность по таким операциям (они не так часто встречаются: одновременно должен быть и конец квартала и покупка с повышенным КБ) начислять повышенный КБ в следующем месяце. Денег много не потеряете, а клиентам будет приятно.

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