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Автоплатеж ЖКУ-Москва

Тинькофф научился проверять наличие счетов по коду плательщика. Было бы отлично добавить автоплатеж по данному счету.

Схема следующая - устанавливается дата ежемесячной проверки и оплата счета с указанием включать страховку или нет в платеж. При наличии средств на карте происходит оплата.

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