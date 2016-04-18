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Автоплатеж ЖКУ-Москва
Тинькофф научился проверять наличие счетов по коду плательщика. Было бы отлично добавить автоплатеж по данному счету.
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Схема следующая - устанавливается дата ежемесячной проверки и оплата счета с указанием включать страховку или нет в платеж. При наличии средств на карте происходит оплата.
Комментарии 4
Было бы хорошо сделать, как там.
За день до даты автоплатежа проверяется наличие выставленного счета по коду плательщика, пользователю отправляется смс о сумме, которая будет списана при автоплатеже. Если пользователь не отказывается, то на следующий день происходит автоплатеж.
Помимо ЖКУ это касается в том числе МосЭнергосбыта, МГТС и возможно иных подобных организаций.