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Аватар Максим Иванов (maks-iv)
18.04.2016 12:28 #
Реализовано

Автоплатеж ЖКУ-Москва

Тинькофф научился проверять наличие счетов по коду плательщика. Было бы отлично добавить автоплатеж по данному счету.
Схема следующая - устанавливается дата ежемесячной проверки и оплата счета с указанием включать страховку или нет в платеж. При наличии средств на карте происходит оплата.
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Комментарии 4

Тинькофф Банк
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15.11.2016 в 11:59 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Тинькофф Банк
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Здравствуйте. Передали на рассмотрение коллегам, спасибо.
laslogwino
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Хорошая идея. В Сбербанке работает как раз таким образом.
Было бы хорошо сделать, как там.
За день до даты автоплатежа проверяется наличие выставленного счета по коду плательщика, пользователю отправляется смс о сумме, которая будет списана при автоплатеже. Если пользователь не отказывается, то на следующий день происходит автоплатеж.

Помимо ЖКУ это касается в том числе МосЭнергосбыта, МГТС и возможно иных подобных организаций.
Тинькофф Банк
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18.01.2018 в 09:53 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
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