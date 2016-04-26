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Реализовано

Виртуальная карта

Для безопасной оплаты покупок в сети Интернет предоставить Клиентам возможность оформлять заявку на выпуск виртуальной карты. Сам пластик, как таковой, отсутствует. Часть номера карты сообщать клиенту посредством, например, SMS, вторую часть сообщать иным способом с целью минимизации рисков мошенничества. В случае, если клиент забыл одну из двух частей, реализовать возможность напоминания.

Срок действия карты: одноразовая либо в соответствии со сроком действия основной карты по усмотрению клиента.

Лимит по картам: клиент устанавливает лимит самостоятельно, например, под конкретную операцию. Таким образом, даже в случае, если мошенник заполучит данные карты, списать со счета денежные средства он не сможет.

Блок/разблок: в случае выпуска долгосрочной карты клиент может самостоятельно блокировать/разблокировать виртуальную карту через МБ, ИБ.

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