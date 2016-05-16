Ждет рассмотрения
Курьерская доставка пласиковых карт.
В связи с тем, что мне и другим клиентам, желающим оформить карту, необходимо стоять в очереди нереальное количество времени, я предлагаю ввести подачу онлайн-заявок и на дебетовые, и на кредитные карты. Также организовать доставку карт курьером в удобное для клиента место и время.
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Введение предложенных мною возможностей обеспечит вас, Сбербанк, кучей клиентов, не желаюших тратить свое время на стояние в очереди.
Комментарии 1
Также с трудом представляю себе в нынешних реалиях банк, который, обладая обширной сетью отделений, начнет принимать от клиентов "с улицы" заявления на кредитные карты через интернет. Логичнее ожидать функции он-лайн подачи заявлений на выпуск новых и перевыпуск имеющихся карт для действующих клиентов в интернет-банке. Даже при наличии такого сервиса, в случае одобрения заявления клиента пригласят в отделение, где потребуется предоставить оригиналы документов (паспорт) и подписать документы (заявление на выпуск карты и/или договор на её обслуживание).