Подписаться на идею tinkova97

Ждет рассмотрения

Курьерская доставка пласиковых карт.

В связи с тем, что мне и другим клиентам, желающим оформить карту, необходимо стоять в очереди нереальное количество времени, я предлагаю ввести подачу онлайн-заявок и на дебетовые, и на кредитные карты. Также организовать доставку карт курьером в удобное для клиента место и время.

Введение предложенных мною возможностей обеспечит вас, Сбербанк, кучей клиентов, не желаюших тратить свое время на стояние в очереди.

0