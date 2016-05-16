Так и представил себе, как Сбербанк к статье расходов "на офис" добавляет статью расходов "на курьерскую доставку карт".
Также с трудом представляю себе в нынешних реалиях банк, который, обладая обширной сетью отделений, начнет принимать от клиентов "с улицы" заявления на кредитные карты через интернет. Логичнее ожидать функции он-лайн подачи заявлений на выпуск новых и перевыпуск имеющихся карт для действующих клиентов в интернет-банке. Даже при наличии такого сервиса, в случае одобрения заявления клиента пригласят в отделение, где потребуется предоставить оригиналы документов (паспорт) и подписать документы (заявление на выпуск карты и/или договор на её обслуживание).