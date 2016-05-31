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Отклонено

Поощрять клиентов, которые получают зарплату в Тинькове

Банк мог бы получить больше зарплатных клиентов, если бы давал им какие-нибудь бонусы. Например, бесплатное годовое обслуживание карт. Можно было бы продумать интервалы, например "до 50 тыс. руб. переводов от работодателя в мес.", "более 50" и т.д., для каждого из которых предлагать специальные ТП.



Это привело бы к росту числа зарплатных клиентов, и увеличило бы их расходы по картам, а значит принесло выгоду и банку. Без четких стимулов, в компаниях, которые не хотят целиком переходить в ТКС, работники вряд ли будут добиваться перевода своей зарплаты в индивидуальном порядке.



По своему опыту столкнулся с нежеланием бухгалтерии переводить зарплату на карту ТКС, пришлось много сил и времени потратить на заполнение бумаг и уговоры. Из нескольких человек, кто в моей организации пробовал так сделать, только я один дошел до конца.



Конкуренты уже имеют подобные программы - например Росбанк (дочка французского Societie General) предлагает бесплатный пакет обслуживания с кучей плюшек при ежемесячном начислении зарплаты от 70 тыс. руб. Возникают мысли, не не лучше ли у них, чем в Тинькове ...

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