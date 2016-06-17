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На рассмотрении

Добавить в SMS с кодами подтверждений время формирования сообщения (генерации кода)

Между отправкой SMS и её поступлением в телефон может пройти очень длительное время. Хуже того, SMS могут приходить в иной последовательности, отличающейся от той, в которой они были отправлены получателю. При получении SMS с кодом клиенту нужно как-то соотнести полученный код с теми действиями, которые он выполнял или выполняет в банке.

Столкнулся с неприятной ситуацией. В 3 часа ночи неожиданно пришла SMS с кодом подтверждения операции на увеличение лимита снятия наличных и покупок. Поскольку, я никаких действий в это время не совершал, то я начал посреди ночи нервно заходить в интернет-банк, менять пароли, закручивать лимиты, связываться с поддержкой банка и другие хаотичные действия, направленные на предотвращение доступа посторонних к деньгам. Как потом выяснилось, это на мой телефон пришла старая СМС трёхдневной давности. Я действительно делал эту операцию, но гораздо раньше. Всё это время СМС блуждала где-то в межоператорских пространствах. Если бы в теле СМС было указано время её формирования, то в моей ситуации можно было бы легко догадаться, что на неё не нужно обращать внимания.

Также эта функция будет полезна если приходит несколько SMS, и из них нужно выбрать самую последнюю, поскольку подойдёт только указанный в ней код. Такая ситуация происходит если нажимать кнопку "Отправить код повторно" при подтверждении операции.

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