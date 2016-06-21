На рассмотрении

Отзыв чаще чем раз в полгода

Хотелось бы иметь возможность оставлять отзывы не раз в 6 месяцев, а хотя бы раз в месяц. Это как раз срок рассмотрения претензии. Смотрите, отзыв пишется по конкретному вопросу, допустим по проблеме, она уже есть и заслуживает своей оценки. А вот как банк решил проблему за 30 суток (или не решил), заслуживает уже новой оценки. Если решил, можно поставить 4 или 5, нет 1 или 2. А то получается и банк решивший проблему и не решивший получают первоначальную оценку допустим 1, а решение то проблемы, скорость решения, удовлетворенность клиента остается без оценки.

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