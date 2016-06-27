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Аватар Игорь (igog)
27.06.2016 16:41 #
Отклонено

Бесплатное обслуживание All Airlines при отказе от страховки

Наверняка страховка путешествий стоит банку денег, почему бы не предложить бесплатное годовое обслуживание (или скидку хотя бы!) тем клиентам, кто добровольно отказываются от страховки?

Многие уже имеют хороший полис или не хотят платить почти 2 тыс за обслуживание, лишняя страховка по кредитке AA будет бесполезной, зачем же банку тогда ее покупать?
5

Комментарии 5

Тинькофф Банк
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Здравствуйте!

Спасибо за предложение, взяли на вооружение.
RuN@L_Sh
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Хорошая мысль)
Тинькофф Банк
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15.11.2016 в 12:13 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Тинькофф Банк
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01.05.2018 в 12:01 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
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