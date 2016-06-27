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Отклонено

Бесплатное обслуживание All Airlines при отказе от страховки

Наверняка страховка путешествий стоит банку денег, почему бы не предложить бесплатное годовое обслуживание (или скидку хотя бы!) тем клиентам, кто добровольно отказываются от страховки?



Многие уже имеют хороший полис или не хотят платить почти 2 тыс за обслуживание, лишняя страховка по кредитке AA будет бесполезной, зачем же банку тогда ее покупать?

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