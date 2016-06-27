Отклонено

Открытие накопительного счета (или вклада) без дебетовой карты

Хотелось бы иметь возможность создания накопительного счета (и/или вклада), если есть кредитная карта (Platinum), но нет дебетовых. Сейчас для выполнения этих действий требуется карта Black, что, на мой взгляд, является несколько искусственным ограничением, ведь доступ в личный кабинет уже есть, а пополнить счет (вклад) можно было бы банковским переводом по реквизитам, или с привязанной карты другого банка, или даже из собственных средств на карте Platinum, если вдруг таковые есть.

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