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Елена
(Helene 999)
Реализовано
В отделениях банка, стоит указывать часы работы кассы
Здравствуйте, представители банка "Русский Стандарт"
4
По сей день, в отделениях банка указано, с какого и до какого часа работает само отделение, но нигде нет информации о том, до скольки часов работает касса, или, электронный кассир. Разве что, на сайте можно найти часы работы кассы. Жаль, что в отделениях банка не пишут, до какого часа работает касса банка. Поэтому, стоит указывать во всех отделениях банка, часы работы касс банка в отделениях. С наилучшими пожеланиями. Ваш лояльный клиент.
Комментарии 4
В Офисах Банка размещается информация о режиме работы кассового обслуживания, в случае если он отличается от режима работы самого Офиса. Для уточнения информации по описанной ситуации прошу Вас в личном сообщении (адресат Соколова Дарья - http://www.banki.ru/profile/?UID=247582) уточнить адрес Офиса и время его посещения.
С уважением,
Соколова Дарья
АО «Банк Русский Стандарт»
Уточняющие данные не получены.
Благодарю за обращение.
С уважением,
Соколова Дарья
АО «Банк Русский Стандарт»