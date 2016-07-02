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Реализовано

В отделениях банка, стоит указывать часы работы кассы

Здравствуйте, представители банка "Русский Стандарт"

По сей день, в отделениях банка указано, с какого и до какого часа работает само отделение, но нигде нет информации о том, до скольки часов работает касса, или, электронный кассир. Разве что, на сайте можно найти часы работы кассы. Жаль, что в отделениях банка не пишут, до какого часа работает касса банка. Поэтому, стоит указывать во всех отделениях банка, часы работы касс банка в отделениях. С наилучшими пожеланиями. Ваш лояльный клиент.

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