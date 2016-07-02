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Аватар Елена (Helene 999)
02.07.2016 01:01 #
Реализовано

В отделениях банка, стоит указывать часы работы кассы

Здравствуйте, представители банка "Русский Стандарт"
По сей день, в отделениях банка указано, с какого и до какого часа работает само отделение, но нигде нет информации о том, до скольки часов работает касса, или, электронный кассир. Разве что, на сайте можно найти часы работы кассы. Жаль, что в отделениях банка не пишут, до какого часа работает касса банка. Поэтому, стоит указывать во всех отделениях банка, часы работы касс банка в отделениях. С наилучшими пожеланиями. Ваш лояльный клиент.
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Комментарии 4

Соколова Дарья
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04.07.2016 в 15:28 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Соколова Дарья
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Добрый день!

В Офисах Банка размещается информация о режиме работы кассового обслуживания, в случае если он отличается от режима работы самого Офиса. Для уточнения информации по описанной ситуации прошу Вас в личном сообщении (адресат Соколова Дарья - http://www.banki.ru/profile/?UID=247582) уточнить адрес Офиса и время его посещения.

С уважением,
Соколова Дарья
АО «Банк Русский Стандарт»
Соколова Дарья
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Добрый день!

Уточняющие данные не получены.
Благодарю за обращение.

С уважением,
Соколова Дарья
АО «Банк Русский Стандарт»
Соколова Дарья
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11.07.2016 в 16:05 статус идеи изменен с «Отклонено» на «Реализовано»
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